吳慷仁馬來西亞體驗冇證居民艱苦生活 陳意涵三度入圍金馬笑稱可拎大會…
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無線娛樂新聞台報導：吳慷仁馬來西亞體驗冇證居民艱苦生活 陳意涵三度入圍金馬笑稱可拎大會禮品
吳慷仁同陳澤耀呢日現身金馬展出席新戲首映禮，佢哋憑呢齣電影提名金馬獎「最佳男主角」同「最佳男配角」，喺片中佢哋飾演一對冇血緣嘅兄弟，因為冇身分證而喺馬來西亞一個社區艱難生存，為求拍攝逼真佢哋仲去到當地生活，吳慷仁仲話真實嘅環境係更加艱苦呀，佢又話喺當地體驗時，當地生活嘅人曾經問佢，如果遇到臨檢要唔要一齊跑？吳慷仁話同阿澤傾完後就同助理講，如果真係有臨檢嚟捉人，就決定同當地人一齊跑，因為佢要知呢班冇身分證嘅人會走去邊暱埋。
陳意涵同劉俊謙主演嘅新戲呢日亦喺影展舉行首映，意涵憑住暴躁媽媽嘅角色入圍金馬獎「最佳女配角」，佢話希望作品可以帶畀觀眾正能量。講到已經係第三次入圍金馬獎，意涵就搞笑咁話自己終於可以拎到大會嘅禮品，因為之前兩次入圍自己都冇拎到呀。
而喺戲中飾演中學老師嘅劉俊謙，被網民讚係最靚仔嘅男老師，講到當初導演搵佢演呢個角色時，劉俊謙話對方想要一種天使老師嘅感覺。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台