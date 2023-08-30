吳慢仁無端被指控私生活混亂 現身淡定否認不作追究
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無線娛樂新聞台報導：近日無端被網友爆料指私生活混亂，無奈捲入風波嘅 吳慷仁 呢日現身一個品牌活動，被傳媒問到有關事件時，就以佛偈「本來無一物 何處惹塵埃」應對，又指網友所指目標並非自己，希望大家盡快搵出真身，又笑指俘需訴諸法律，因為對自己毫無傷害呀。
而佢演出嘅兩部電影雙雙入圍金馬獎初選，慷仁就指希望兩部作品都有好成績喇。至於早前拍攝 林心如 製作嘅新劇，仲大讚呢位製作人每處出現都會帶同唔同美食，令大家拍攝時都會非常過癮呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台