吳慢仁無端被指控私生活混亂 現身淡定否認不作追究

無線娛樂新聞台報導：近日無端被網友爆料指私生活混亂，無奈捲入風波嘅 吳慷仁 呢日現身一個品牌活動，被傳媒問到有關事件時，就以佛偈「本來無一物 何處惹塵埃」應對，又指網友所指目標並非自己，希望大家盡快搵出真身，又笑指俘需訴諸法律，因為對自己毫無傷害呀。