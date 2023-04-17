吳映潔姚元浩CP賣汽水 自爆舊年已雪卵為懷孕準備
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無線娛樂新聞台報導：之前喺實況綜藝節目當中成日鬥嘴嘅 鬼鬼 吳映潔 同 姚元浩 呢日又再合體現身一個飲品宣傳活動，呢日佢哋一見面就依舊你寸我時我寸你，訪問都變成佢哋嘅鬥嘴嗌交現場呀。呢日佢哋
仲分享埋如果對方真係嬲嘅時候會點，結果當然又係令現場笑聲不斷啦。
一直非常鍾意小朋友嘅鬼鬼，雖然目前仲係單身，不過原來佢舊年已經做足準備去咗雪卵，仲話未來可能會有24個小鬼鬼出現喺世上，搞到姚元浩話諗起都覺得恐怖又可怕呀。
佢哋合作嘅節目有傳第三季己經秘密開拍，但係呢日佢哋兩個把口就封得非常嚴密，之但係睇佢兩個嘅表情同對答，似乎就好似真係有啲嘢發生當中喇。
一直非常鍾意小朋友嘅鬼鬼，雖然目前仲係單身，不過原來佢舊年已經做足準備去咗雪卵，仲話未來可能會有24個小鬼鬼出現喺世上，搞到姚元浩話諗起都覺得恐怖又可怕呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台