鬼鬼請辭實境節目主持 親解離任餐廳因由
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無線娛樂新聞台報導：吳映潔 有份主持嘅實境節目新一秀當中，任職店長嘅佢竟然未有再出現，令外界對佢離任主持嘅原因都議論紛紛，呢日佢現身一個活動時，就親自解釋當中原因，仲指係自己要求退出，希望往後有更好的表現呀。
至於喺節目同佢有非常好效果嘅拍檔 炎亞綸 對佢離開亦非常不捨，暖心嘅佢仲成日問住鬼鬼嘅情況，擔心佢情緒唔好呀。
已經成為第4任業主嘅佢，呢日又話新屋嘅設備齊全，會好好利用嚟整甜品種同各式艾食咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台