鬼鬼請辭實境節目主持 親解離任餐廳因由

無線娛樂新聞台報導：吳映潔 有份主持嘅實境節目新一秀當中，任職店長嘅佢竟然未有再出現，令外界對佢離任主持嘅原因都議論紛紛，呢日佢現身一個活動時，就親自解釋當中原因，仲指係自己要求退出，希望往後有更好的表現呀。