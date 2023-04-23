吳業坤拍MV扮吹口琴似模似樣 MV場景悉心佈置90年代懷舊風格

無線娛樂新聞台報導：吳業坤日前現身海邊為新歌《仍然是愛》拍MV，雖然今次坤哥喺MV只係客串，不過呢首新歌主要講愛嘅傳承，令佢覺得好感動，坤哥邊行邊吹口琴演出，佢扮得似模似樣，原來佢一啲都唔識，吳業坤笑稱係用演技掩蓋技術！