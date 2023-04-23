吳業坤拍MV扮吹口琴似模似樣 MV場景悉心佈置90年代懷舊風格
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無線娛樂新聞台報導：吳業坤日前現身海邊為新歌《仍然是愛》拍MV，雖然今次坤哥喺MV只係客串，不過呢首新歌主要講愛嘅傳承，令佢覺得好感動，坤哥邊行邊吹口琴演出，佢扮得似模似樣，原來佢一啲都唔識，吳業坤笑稱係用演技掩蓋技術！
今次為配合故事主題，劇組加入好多90年代嘅懷舊物品，坤哥亦特登買咗奶茶去探班，見到拍攝場內設計懷舊感十足，吳業坤大讚好細膩，頗有電影感，整個製作一絲不茍，由於場地佈置用心，吳業坤希望MV有一個劇場版，唔希望浪費咗個場景。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台