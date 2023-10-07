伍富橋返母校打波憶青春片段 吳業坤曾任隊長專處理球隊鎖碎事
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無線娛樂新聞台報導：吳業坤（坤哥）同伍富橋呢日以籃球隊身份去學校跟學生切磋球技，二人本身好鍾意打籃球，今次伍富橋返母校打波，更憶起讀書時青春片段。
坤哥讀書時期有參加籃球隊，中六嗰年仲試過做隊長，要處理好多鎖碎事譬如約時間、訂衫及報名參賽等，留下好多青春回憶，今次佢哋去學校作賽，希望大家除咗讀書之外，做多啲課外活動有益身心，佢哋以呢個為首站，之後將陸續去其他隊員嘅母校作賽。
坤哥早前喺廣州開完個唱，今次開騷帶病上陣，幸好有歌迷熱情支持，坤哥靠歌迷打低病魔，順利完成演出，而伍富橋今年推出2首新歌，嚟緊計劃出翻唱歌，預告唱坤哥啲歌。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台