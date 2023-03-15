坤哥香港補辦婚禮宴親友 爆媽媽飲新抱茶感觸落淚
呢日佢哋以襯到絕嘅西裝同低胸婚紗現身同傳媒見面，又多次應要求錫錫。而早前嘅儀式亦跟足傳統，新人以傳統中式裙褂出席，坤哥仲話媽媽一飲新抱茶仲非常高興感觸呀。
坤哥為咗送驚喜，仲一早準備太太偶像嘅一首日文歌曲，喺現場同Live Band演奏之下送上自己無比嘅愛呀。不過佢就話希望等自己事業再穩定一啲之後先再生小朋友，暫時計劃就打算3年後再努力造人喇。
近日將要拍攝《新聞女王》嘅佢，又話要隨即要加入劇組拍攝，所以度蜜月都要再等工作鬆動啲先再安排喇。
去年未有機會親身祝賀嘅圈中好友，好似 伍仲衡 鄭世豪 鄭俊弘 陳惠敏 等呢日就紛紛去到現場送上祝福，而 薛家燕 雖然眼睛發炎，呢日都同 陳敏之 一齊到賀呀。喺劇集《飛虎II》扮演過一對父子嘅 陳山聰 仲話好似娶新抱一樣，所以就算開工都要搵時間親身到場。
而 譚俊彥 就透露婚宴現場情況，仲爆新外父似乎非常想抱孫，用英文猛講Baby呀，至於 胡鴻鈞 就話叫好兄弟早生貴子，希望佢早日升呢做爸爸呀，仲大讚新娘係百分百賢妻咁話呀。
網民點睇？
❤🎉❤🎉祝坤哥愛子sweet sweet!
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