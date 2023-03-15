坤哥香港補辦婚禮宴親友 爆媽媽飲新抱茶感觸落淚

無線娛樂新聞台報導：舊年前月突然宣佈同日本女友 浜口愛子 結婚嘅 吳業坤 ，婚後太太移居香港，之前仲為坤歌新歌MV擔任女主角，正式百分百係夫唱婦隨喇。而3月15號佢哋就喺香港補辦婚禮，正式向吳媽媽斟茶，而新娘嘅父母同佢哋嘅日本好友亦都來港見證。