[獨家]坤哥新歌情人節上架 《百二歲》MV邀老婆任女主角

無線娛樂新聞台報導：舊年大個仔迎娶日本女友 浜口愛子 成為人夫嘅 吳業坤 ，趁情人節推出同音樂人 Cousin Fung 合作嘅新歌《百二歲》，MV女主角更不作他人選，直接請太太出場擔任，真係閃到眼盲呀。