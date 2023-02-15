[獨家]坤哥新歌情人節上架 《百二歲》MV邀老婆任女主角
雖然係夫妻檔齊齊出鏡，不過坤哥呢日就似乎比平時更加緊張，繼早前去日本拍攝外景之後，呢日因為太太著晒婚紗現身拍攝，難怪呢日坤哥要直接用日文再次多謝太太首度喺香港粉墨登場喇。
坤哥仲大讚太太對外對內大小事都打理得井井有條，而其中一幕女主角著住婚紗步入禮堂，就似足好似重演婚禮一樣，但係到要鍚錫坤哥就多次NG，仲話諗返去年喺日本成婚嘅情景呀。
除咗甜蜜情景之外，MV當中亦有坤哥醫院臥床嘅戲份，坤嫂嘅哭喊悲傷場面一樣揮灑自餘，就連工作人員都大讚表現一級棒呀。但係坤哥就話工作下有太太在場，就令自己有啲尷尬感覺喇。
至於會唔會有機會夫妻再合作唱歌做戲，佢就話絕對有可能喇。
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