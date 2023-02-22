澳門開騷坤哥與妻同行曬恩愛 Hubert大讚冇腳雀仔築巢變踏實

無線娛樂新聞台報導：吳業坤 胡鴻鈞 仲有 關楚耀 呢日一齊喺澳門舉行音樂會，去年新婚嘅坤哥仲有太太 浜口愛子到場支持，真係恩愛到不得了，而坤哥就話婚後自己多咗份照顧屋企嘅責任，而繼上次同太太一齊拍MV之後，呢日仲即場再話隨時都歡迎客戶邀請夫妻檔上陣喎。