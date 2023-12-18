坤哥慧敏哥老友多年默契十足 新作輪流推出約定互相宣傳

無線娛樂新聞台報導：吳業坤 呢日同老友 陳慧敏一齊為《J Music》錄影，相識多年嘅佢哋呢日邊拍邊玩，除咗分別唱出自己新作之外，坤哥仲即場唱慧敏哥嘅《小人物》紀念佢哋之間嘅情誼，仲講起多年前嘅合作小故事呀。