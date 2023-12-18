坤哥慧敏哥老友多年默契十足 新作輪流推出約定互相宣傳
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無線娛樂新聞台報導：吳業坤 呢日同老友 陳慧敏一齊為《J Music》錄影，相識多年嘅佢哋呢日邊拍邊玩，除咗分別唱出自己新作之外，坤哥仲即場唱慧敏哥嘅《小人物》紀念佢哋之間嘅情誼，仲講起多年前嘅合作小故事呀。
已經好一段時間冇合作嘅佢哋，雖然綵排時間唔多，不過一樣默契十足，仲話一上場就合唱都完全冇問題呀。
入行十周年嘅慧敏哥，又提到今年會有唔少音樂企劃紀念，仲話年底會推出新碟同大家紀念，明年初仲會開騷咁話呀。而同樣有唔少新作排隊推出嘅坤哥，仲話新歌都會俾太太聽先，因為覺得雖然語言問題有隔閡，不過如果太太收貨就證明應該可以打動人心咁話喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台