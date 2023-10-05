（國）吴业坤再赴广州举行音乐会 罕有挑战唱跳被歌迷要求「回水」
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無線娛樂新聞台報導：吳業坤去年年底於廣州舉行音樂會，近日他又再次去到當地舉行音樂會，廣州歌迷相當興奮，雖然坤哥於騷前曾於社交平台自爆發冷作病，幸好他擊退病魔，完全沒有影響這晚的演出水準。
坤哥受訪時坦言曾擔心演唱會沒人觀看，但當他見到場內坐滿了觀眾，令他非常感動。坤哥表示這次給自己打70分，皆因開騷前自己有點身體示適，排除萬難才能上到台，坤哥希望歌迷能原諒他的不完美。
音樂會上除了自彈自唱外，坤哥更罕有地挑戰唱跳環節，他笑言被歌迷要求「回水」！
網民點睇？
回水
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台