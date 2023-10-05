吳業坤再赴廣州開騷 罕有挑戰唱跳被歌迷嗌「回水」
廣告
無線娛樂新聞台報導：吳業坤舊年年底喺廣州舉行音樂會，話咁快近日又去當地開騷，一班廣州歌迷相當興奮，雖然坤哥開騷前忽然喺社交平台自爆發冷作病，幸好佢擊退病魔，完全冇影響呢晚演出水準。
坤哥受訪時坦言開騷前擔心冇人前嚟支持，呢晚見到場內爆滿，觀眾們企晒起身又好好反應，坤哥感謝大家支持，今次畀自己70分，皆因開騷前有啲唔舒服，算係排除萬難終於上到台，坤哥希望歌迷原諒佢嘅不完美。
坤哥除咗自彈自唱，仲罕有挑戰唱跳環節，佢笑言被歌迷嗌「回水」，坤哥轉咗新唱片公司，兼成為人夫，呢次音樂會以landing為主題，寓意著陸展開人生新一頁，佢仲講笑而家係「𡃁坤」，坤哥嚟緊迎接下一站去順德演出，10月20號係老婆濱口愛子生日，坤哥計劃下廚為太太慶祝生日！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台