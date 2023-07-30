吳業坤認與日籍太太難免出現拗撬 靠正向溝通放鬆情緒
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無線娛樂新聞台報導：吳業坤、黎美言及陳敏兒呢日現身一個慈善音樂會，分別獻唱及分享減壓良方，主張釋放情緒排走鬱結。
坤哥平時靠寫歌同做運動抒發情緒，佢指有時跟太太濱口愛子出現拗撬，要將自己情緒發洩出嚟，唔好屈喺啲個心，大家一定要溝通，坤哥自認性格樂觀，願意開解身邊有情緒問題嘅朋友；同場嘅黎美言因事業陷低潮被情緒病纏繞兩年，做運動令佢走出谷底，今次以過來人身份呼籲大眾要抒發負能量，保持正能量去面對，可能眼前問題就有方法去解決。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台