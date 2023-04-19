何嘉莉帶仔女遊日挑戰大 吳浩康湊B壓力大食嘢減壓
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無線娛樂新聞台報導：吳浩康、何嘉莉、陳嘉寶、陳葦璇、余宗遙及Elly艾妮等，呢日為一個電台節目錄影，傳遞健康資訊，何嘉莉早前帶三個小朋友去日本旅行，今次差電變放電搞到成個人好攰。
陳嘉寶平日湊B冇時間，習慣睇何嘉莉穿搭打扮教學，不過佢自言冇長腿，穿搭感覺唔太一樣，而同樣忙住照顧BB嘅吳浩康，覺得壓力幾大，有時要食嘢減壓。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台