對張致恆結紥過程感興趣 吳浩康私下索手術片被拒

無線娛樂新聞台報導：吳浩康呢晚為一個慈善晚宴擔任表演嘉賓，做咗爸爸一年嘅Deep，就話而家自己要好努力咁搵奶粉錢，又指自己無論心態上定係生活重點上都唔同晒，Deep仲放閃咁話而家有太太同囝囝喺屋企等佢門，個心踏實咗好多呀。