對張致恆結紥過程感興趣 吳浩康私下索手術片被拒
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無線娛樂新聞台報導：吳浩康呢晚為一個慈善晚宴擔任表演嘉賓，做咗爸爸一年嘅Deep，就話而家自己要好努力咁搵奶粉錢，又指自己無論心態上定係生活重點上都唔同晒，Deep仲放閃咁話而家有太太同囝囝喺屋企等佢門，個心踏實咗好多呀。
雖然囝囝啱啱先一歲生日，但Deep話已經唔捨得囝囝大得咁快喇。至於好友張致恆早前迎嚟第4胎後宣佈結紥，Deep就對結紥嘅手術過程好感興趣，仲話私下有叫張致恆畀佢睇手術過程，不過就被對方拒絕咗，Deep又講笑話呢次張致恆係領導潮流，因為佢話自己聽過人宣佈無數事物，但就係未聽過人宣佈結紥呀。講到張致恆嘅近況，Deep指知道對方有見緊工，而自己亦有介紹啲地盤工畀對方，佢又指無論對方做過啲咩，都希望對方可以過得好呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台