現身活動大騷粗壯麒麟臂 吳磊嘆足兩日傳統廣州早茶

無線娛樂新聞台報導：吳磊呢日大騷麒麟臂現身活動，又拎住手機通場走同Fans自拍，身處廣州嘅佢仲話連續兩日都去飲早茶滿足味蕾。童星出身嘅佢，參演過大量唔同作品，呢日仲話對未來咩角色邀請都抱住隨緣心態，一樣會盡力演出呀。