吳耀漢出殯｜一代笑匠享年83告別塵世 火化後擇日海葬隨風而去
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無線娛樂新聞台報導：上個月逝世嘅資深資深演員 吳耀漢 9號出殯，靈柩奉移往九龍塘一間教堂舉行宗教儀式，之後兒子 吳嘉龍 手持遺照陪伴靈柩步出，靈柩隨即移往火葬場火化，骨灰將擇日海葬，一代笑匠乘風而去。
家屬星期一為吳耀漢設靈，唔少圈中舊友分別送花或親身致祭，靈堂一直播放住吳耀漢生前嘅影視作品，遺照帶住一貫幽默笑容。吳嘉龍亦指父親曾因難抵身心痛苦，一度輕生。
吳耀漢生前曾拍攝多部影視作品，當中大部份都幽默搞笑，吳嘉龍稱同家人都希望外界繼續記住父親多年來為港人帶來嘅歡樂。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台