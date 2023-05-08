吳耀漢設靈｜吳嘉龍曝父生前尋死 落淚回憶身故前時光

無線娛樂新聞台報導：生前曾拍攝多部經典笑片嘅一代笑匠 吳耀漢 4月離世，享年83歲。家人星期一為其設靈，多位圈中人送上花圈悼念，而過往曾同佢合作嘅多年好友包括 岑建勳 劉天蘭 周梁淑怡 洪金寶 等都親自到靈堂致祭，大哥大仲話同吳耀漢之間回憶多不勝數，相識數十載合作作品繁多，亦有大量開心時刻湧現心頭。