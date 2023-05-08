吳耀漢設靈｜吳嘉龍曝父生前尋死 落淚回憶身故前時光
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無線娛樂新聞台報導：生前曾拍攝多部經典笑片嘅一代笑匠 吳耀漢 4月離世，享年83歲。家人星期一為其設靈，多位圈中人送上花圈悼念，而過往曾同佢合作嘅多年好友包括 岑建勳 劉天蘭 周梁淑怡 洪金寶 等都親自到靈堂致祭，大哥大仲話同吳耀漢之間回憶多不勝數，相識數十載合作作品繁多，亦有大量開心時刻湧現心頭。
靈堂內一直播放吳耀漢生前嘅經典作品，而追隨父親步伐加入娛樂圈嘅 吳嘉龍 代表家人接受傳媒訪問，對日前佢喺社交平台指，父親離世前曾輕生，呢日佢就指當時感受到父親嘅痛苦同抑鬱，加上疫情令佢多年未能外出，令父親身心承受更大壓力。
Karl指父親多年來為香港人帶來過無數歡樂回憶，吳家成員希望呢啲美好片段會繼續長存大家心中，說時亦難掩哀傷悽然淚下。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台