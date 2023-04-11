曾志偉憶多年拍檔仙遊神傷 馮粹帆悼故友吳啟華哀表舅離世
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無線娛樂新聞台報導：由《雙星報喜》到《搞搞震》；不論係《奇謀妙計五福星》到《超級學校霸王》甚至係《殭屍》，吳耀漢可以話係香港搞笑鼻祖，可惜4月9號離世告別凡塵，留下永恒笑聲同幽默。
早喺福星年代已經同吳耀漢合作無間嘅曾志偉，喺多年好友傳出離世消息後現身錄影節目，佢指70年代中期自己仍身為武師時已認識對方，又指吳耀漢當時力勸佢轉變跑道學習幕後製作，對自己影響深遠。志偉又認為吳耀漢演繹笑片嘅方式與別不同，不過近年因疫情少有見面，對對方離世仍深感可惜。
同喺福星年代多次同Richard合作演出深入民心喜劇嘅 馮粹帆 喺網上向故友致哀，指對方係自己少數影圈好友，估唔到已未能相見。至於 吳啟華 亦喺網上出Post悼念表舅父，除咗指自己一直視之為偶像之外，更感激對方多年來照顧媽媽之恩。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台