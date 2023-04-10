一代笑匠吳耀漢突離世享年83歲
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無線娛樂新聞台報導：上世紀8、90年代拍攝多部《福星》系列笑片，加上整蠱節目《吳耀漢搞搞震》等深入民心嘅資深演員 吳耀漢 ，10日傳出不幸離世消息，享年83歲。
報道指吳耀漢4月9號因病離世，消息由佢家人嘅通訊群組傳出。吳耀漢早喺70年代就獲家人安排赴英就學，當時更因為深愛戲劇演出，決定棄學牙醫轉攻表演課程。之後更曾任職英國廣播公司，參演過幾部電視劇。
後來佢同太太返港開設髮形屋，認識時任電視台高層 周梁淑怡 更因而加入TVB參與製作《雙星報喜》節目，之後又應許冠文邀請出演《半斤八兩》，展開佢多年嘅電影演出之路。
之後嘅偷拍整蠱搞搞震系列，更被認定係香港整蠱節目鼻祖，到90年代，Richard同家人再次移居英國，閒時客串電視劇演出，到2009年現身《萬千星輝頒獎典禮》擔任頒獎嘉賓，之後又參與 麥浚龍 作品《殭屍》當中同 鮑起靜嘅深情演出，Juno亦懷緬前輩當時嘅幽默表現。
近年吳耀漢曾透露身體狀況一般，好似腎臟只餘一成功能，年前接受鄭丹瑞嘅健康節目訪問時，又提到自己聽力衰退，不過言談間一直維持幽默。多年來為大家帶來無數歡樂嘅佢，年前因為女兒涉及案件曾現身新聞鏡頭，可惜突然傳出死訊，歡聲笑語已成追憶。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台