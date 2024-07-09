吳若希怒斥老公接送女員工爆粗口 網上公審引發熱議

網絡熱議：吳若希公開質疑

現年32歲的吳若希（Jinny）與澳門才俊何兆鴻（Alex）自2017年結婚後育有一女一子。婚姻生活中，兩人因小事頻繁爭執，Jinny經常在網上曝光丈夫的小過失，如晚歸或沉迷遊戲。今日，Jinny再度在網上發文，強烈批評丈夫接送女員工，並公開了夫妻間充滿火藥味的對話。她憤怒地對丈夫說：「好X Sweet呀，仲可以同人一齊搭地鐵返工！」對此，丈夫解釋說是為了讓對方簽署MPF文件，但Jinny顯然不買帳，她回應道：「真係好大嘅原因呀，叫佢簽MPF，就要車人返工，又要陪人搭地鐵，好X Sweet呀，你唔好俾人影X到呀！」何兆鴻則反駁說：「其實我真係已經好多嘢煩，我唔明點解我咁樣我都要比（被）人鬧，我唔同你講鬧我都正常，我真係做嘢，我之前幾年做垃圾做唔到嘢又鬧，我而家做正經嘢都鬧！」Jinny進一步追問：「做嘢又要俾我鬧？你做啲咩俾我鬧？」

在公開聊天記錄截圖後，Jinny解釋了事件的前因後果，並分享了她的感受：「其實呢，女人呢係好敏感嘅，你趷起條尾，都已經知你會做咩㗎！今朝何生好積極咁話要車同事返工，俾我話完之後，好有骨氣地講，連車都唔揸自己搭地鐵！我又唔知點解，突然間覺得佢應該係搭地鐵搵佢公司同事，我Chok完佢第一句，佢又真係答我係Wor！即係我自己都有公司，都有幫人哋供MPF，我而家先知原來MPF需要老闆親自攞文件俾員工簽！男人呢，就好得意嘅，身有屎嗰陣呢，就會話自己已經好多嘢煩，怪番女人唔體諒佢！」最後，她以嚴肅的語氣警告丈夫：「作為太太，要提就提咗GA LA，佢選擇尊重你，定係選擇無視你，係佢嘅決定。有啲人會忍，有啲人會嘈，我呢，同呢個人相處咗八年，太清楚佢咁嘅回答係代表咩！所以呢講埋今次，之後大家喺條街度見到佢同第二條女一齊，唔好大驚小怪，因為佢都係做嘢嘅啫！」幾小時後，Jinny再次發布限時動態，感謝大家的關心，並表示：「哇！上完跳舞堂，收到好多安慰我同支持我嘅MSG，放心，我真係冇嬲～與其花時間喺呢啲位，我會選擇好好增值自己！做好一對仔女嘅榜樣。TOUCH WOOD真係要成就人哋一對眷侶嘅話，我起碼有能力養起一頭家，畢竟最愛嘅都係一對仔女。」傍晚時分，她再度發文，回擊反對者的言論。