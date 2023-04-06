吳若希洛杉磯演出Aska任嘉賓 帶路行街食嘢變肥返港

無線娛樂新聞台報導：吳若希 上月到美國洛杉磯開騷，仲邀請咗 張馳豪 齊齊飛去當地擔任嘉賓，除咗一齊喺台上表演又合唱之外，Jinny仲話難得可以喺當地開騷非常開心，而Aska曾經喺當地讀書，加埋入行後首次以藝人身份出埠，自然更加興奮喇。