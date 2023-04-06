吳若希洛杉磯演出Aska任嘉賓 帶路行街食嘢變肥返港

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：吳若希 上月到美國洛杉磯開騷，仲邀請咗 張馳豪 齊齊飛去當地擔任嘉賓，除咗一齊喺台上表演又合唱之外，Jinny仲話難得可以喺當地開騷非常開心，而Aska曾經喺當地讀書，加埋入行後首次以藝人身份出埠，自然更加興奮喇。

Jinny又話知道Aska喺當地讀書，加上覺得大家聲線非常夾，所以就向對方提出邀請，仲話合作非常愉快，Aska仲話希望往後可以喺音樂上合作呀。雖然此行短短幾日時間緊湊，佢哋都有把握所剩無幾嘅時間周圍行吓食嘢，仲猛介紹好食手信，但係當地嘅巨大份量就令人人都變肥肚突突呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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