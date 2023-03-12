吳若希赴美開騷自認「英文有限公司」 搵Aska充當導遊尋美食

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：吳若希將於美國洛杉磯開騷，今次邀請Aska（張馳豪）擔任個唱嘉賓，呢日兩人現身機場準備出發，雖然佢哋行程只係5日，不過吳若希未出發已唔捨得愛女，遺憾愛女未能同行。

吳若希解釋因爭取時間跟愛女聊天相處，所以遲咗10分鐘抵達機場，吳若希今次好開心有機會同Aska喺音樂上合作：「我哋係到埗第3日先on show，我諗住頭兩日黐住Aska去玩，因為佢真係喺美國讀過書，同埋我『英文有限公司』，就要靠Aska帶路。」

吳若希講明專攻當地美食，Aska事前已上網搵咗住宿附近嘅餐廳，呢位「導遊」果然稱職，吳若希聽朋友講去美國一定要食越南河。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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