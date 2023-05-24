吳若希生日見Fans齊慶祝 下半年將拍劇再推新歌
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無線娛樂新聞台報導：疫情過後唔少朋友都終於可以相約見面喇，好似 吳若希 呢日就同幾年都唔可以近距離接觸嘅Fans開Party，慶祝自己29+2生日，Jinny仲同大家大傾特傾，將幾年來想講嘅都一次過講晒呀。
Jinny又講到老公恩准自己喺生日放假，因為平時就算收工之後，返屋企就係照顧子女嘅開始，所以就可以享受Me Time同好好休息，佢仲話有一個生日願望，希望各位Fans可以踴躍損血助人，以減輕血庫嘅壓力呀。
佢又提到下半年唔少工作都要準備，但係同步又會推出新歌同拍攝劇集呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台