吳若希胡鴻鈞廣州商場宣傳 Jinny美國演唱會特製限定歌單

無線娛樂新聞台報導：因為疫情唔少藝人都已經大量減少外地工作，不過隨住各地防疫措施放寬，再到唔同地方同歌迷仲有支持者見面嘅機會都慢慢回復正常喇。呢日 吳若希 同 胡鴻鈞 就一齊去到廣州一個商場表演，佢哋仲話非常掛住當地歌迷同唔同美食呀。