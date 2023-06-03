咁你都唔識丨吳若希孖細佬玩遊戲 周奕瑋力邀小朋友陳穎朗助陣

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：吳若希、陳庭欣同周奕瑋（Jarvis）呢日作客遊戲節目《咁你都唔識》，吳若希孖細佬玩遊戲，順便檢查細佬知識水平，佢覺得輸嘅原因可能係唔識講大話。

陳庭欣嘅朋友圈甚廣，佢睇中朋友Jacky轉數快，力邀呢位朋友助陣玩遊戲，而Jarvis搵咗小朋友陳穎朗，與對方稱兄道弟，Jarvis更指陳穎朗夠聰明、口才厲害，陳穎朗出賽前有研究玩法：「我要幫Jar哥贏。」

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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