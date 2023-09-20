吳若希控訴老公鏡頭前扮晒嘢 扮熄機踢爆真面目狂寸Alex

無線娛樂新聞台報導：吳若希 （Jinny）、老公Alex及仔仔搏啜呢日錄影TVB真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》接受大考驗，吳若希與老公Alex出名「水溝油」，有備而嚟嘅Alex考佢湊仔似乎冇咩問題，尤其哄阿仔瞓覺更加係強項。