吳若希控訴老公鏡頭前扮晒嘢 扮熄機踢爆真面目狂寸Alex
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無線娛樂新聞台報導：吳若希 （Jinny）、老公Alex及仔仔搏啜呢日錄影TVB真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》接受大考驗，吳若希與老公Alex出名「水溝油」，有備而嚟嘅Alex考佢湊仔似乎冇咩問題，尤其哄阿仔瞓覺更加係強項。
吳若希大爆老公人前人後兩個樣，直斥Alex 係「虛偽老豆」，Alex私下係嚴父，鏡頭前卻刻意扮溫柔兼能聲，雖然吳若希話老公鏡頭前扮晒嘢 ，但係呢日所見唔使埋位嗰陣，Alex好稱職做跟得阿爸，反而佔上風嘅吳若希就搞到阿仔變大喊包！
身為「副校長」嘅陳敏之同吳若希坐喺監控室望住Alex湊仔表現，敏之讚Alex表現感到滿意，笑指吳若希與Alex以廝殺方式溝通，而「校長」黎諾懿希望呢個節目幫到一眾新手爸爸平反，佢對Alex表現刮目相看，大讚Alex喺陌生環境成功哄小朋友瞓覺。
製作組為咗畀「校長」諾懿驚喜，秘密安排Nicole及小春雞成為本周參與錄影嘉賓，務求殺諾懿一個措手不及，諾懿坦言湊小朋友要從挫敗中吸取經驗，佢更自覺湊仔大躍進！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台