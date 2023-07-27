王怡然缺席惹退選疑雲 候選港姐赴內地錄製綜藝感新鮮
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無線娛樂新聞台報導：《2023香港小姐競選》入圍佳麗日前完成越南峴港及會安拍攝外景，一班候選港姐馬不停蹄來到內地拍攝，4號王怡然因未有現身而引發退選疑雲，其實王怡然因確診請假，正在康復中。
雖然距離越南之旅已經過咗成個星期，不過候選佳麗們對於旅程仍然好回味，今次到內地拍攝，候選佳麗們挑戰錄製綜藝，13號陳曉彤好投入去玩，好喜歡呢個特別體驗，16號郭珮文稱食咗好多當地美食，回港要做體重管理。
經過一個月特訓同各項拍攝，每位佳麗好開心見到自己進步，各方面有好大改善，15號莊子璇指參選後更重視守時，3號鄧凱文喺呢個過程中，學識放下包袱展示自我。
網民點睇？
莊子璇, 郭珮文, 王敏慈 are beautiful 😻 gorgeous nice 😊 smiling 😊 pretty 😍 cute 🥰 perfect 🤩 match sweetheart kindness triples votes 🗳️💕😍😻 ❤😊
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台