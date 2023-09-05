呂慧儀第七年11廠過生日 熊家超有愛炮製驚喜為41歲「熊若水」賀壽
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無線娛樂新聞台報導：呂慧儀憑TVB處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》憑「熊若水」一角入屋，與張景淳嘅感情線「龔水CP」大受歡迎，今年係呂慧儀第七年喺11廠過生日，熊家上下非常有愛，滕麗名專登為細妹呂慧儀準備多個生日蛋糕。
呂慧儀開心指係第7年喺11廠過41歲生日，佢笑言生日正日開工真係好：「生日正日開工有熊家寶寶真係好極！幾時都話有熊家寶寶嘅地方就有愛！」呂慧儀多謝滕麗名買蛋糕，又多謝周嘉洛幫忙拍片，更多謝「阿爸」劉丹收工都等埋一齊切蛋糕同影相！
呂慧儀多謝導演拍得勁快手讓佢哋有時間食蛋糕，眾人更大合唱生日歌，令呂慧儀相當開心，片中見呂慧儀扮吹蠟燭，之後佢忽然拎出一張紙撥熄蠟燭頗注重衞生。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台