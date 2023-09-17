長腳蟹創業榮升「呂校長」 《愛．回家》拍檔現身撐開幕

無線娛樂新聞台報導：呂慧儀 近日升呢成為老闆，佢投資6位數同朋友合辦嘅藝術教育中心同網上教育頻道呢日開業，阿蟹仲會參與教學影片嘅製作，呢個花咗成大半年時間準備嘅Project，要分心拍劇同湊小朋友，真係少啲精神都搞唔掂呀。