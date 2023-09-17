長腳蟹創業榮升「呂校長」 《愛．回家》拍檔現身撐開幕
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無線娛樂新聞台報導：呂慧儀 近日升呢成為老闆，佢投資6位數同朋友合辦嘅藝術教育中心同網上教育頻道呢日開業，阿蟹仲會參與教學影片嘅製作，呢個花咗成大半年時間準備嘅Project，要分心拍劇同湊小朋友，真係少啲精神都搞唔掂呀。
《愛．回家》嘅各位成員 劉丹 滕麗名 湯盈盈 姚瑩瑩 張景淳 等都有到場祝賀，阿蟹就話花咗大量心血籌備同工作人員一齊製作喇。又話今次有創業嘅想法，都係同乖仔蟹籽有關，希望小朋友會收睇有教學意義嘅短片從中獲益呀。
熊家成員當然鼎力支持啦，除咗盈盈話會叫囡囡睇多啲阿蟹製作嘅影片，就連阿滕都話要上門學自細已經夢想嘅鋼琴喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台