呂方40周年演唱會記招宣傳 張學友拍片支持
呂方坦言已揀歌單，歌曲均係觀眾耳熟能詳，不過佢暫時未考慮邀請嘉賓，呂方稱今次會安排愛女喺後台睇自己綵排，但無意帶2歲愛女上台獻唱。
1月19號係呂方59歲生日，主辦方送上生日蛋糕為佢提早慶祝，場面熱鬧，不過呂方指自己要忍口，因為自己好易變胖，目前要努力keep fit，呂方稱每年農曆新年都留喺屋企陪家人，盡量控制食量。近日歌手藝人相繼確診，呂方指較多時間留喺屋企，盡量避免中招，不過佢直言呢啲意外好難講，希望自己冇事。
網民點睇？
大約 三十幾年前, 呂方 ” 同 ” 學友一齊在紅館開 演唱會 ! 大家到現在都是朋友 !
呂方 把聲 是 靚聲王, 而學友某程度上是 音樂天才 ! 都是靚聲 ! 但 ” 比 “呂方把聲遜色咗 !
以上純猝個人認為 !
I love 呂方
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常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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