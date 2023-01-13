呂方40周年演唱會記招宣傳 張學友拍片支持

無線娛樂新聞台報導：呂方將喺3月舉行入行40周年演唱會，呢日舉行記招宣傳，好友倫永亮到場支持，多位圈中好友張學友、鄧梓峰、陳芷菁、胡定欣及阮兆祥等拍片以示支持，被問最想聽呂方邊首金曲，學友好想聽《聽不到的說話》，覺得呢首係當年最好聽嘅歌。