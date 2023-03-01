呂方玩創新挑戰跳唱 確診後易忘詞騷前加緊綵排

無線娛樂新聞台報導：闊別紅館八年，呂方適逢入行40週年重回大舞台，舉行一連兩場演唱會，呂方早喺1月時確診新冠，雖然佢已康復，但係呂方坦言記憶力受到影響，騷前必須加緊排練，更為此次個唱成功減咗8磅，呢日佢為演唱會綵排，音樂總監倫永亮在場為佢打氣。