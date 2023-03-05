呂方40周年演唱會｜太太囡囡台下支持甜入心 《養你一世》送寶貝囡作紀…
今年出道40周年嘅 呂方 喺紅館舉行嘅演唱會正式舉行，亦係政府撤銷口罩令之後嘅首個紅館表演，唔少圈中好友送上花籃祝賀之餘，呂方太太亦帶埋可愛千金到場支持Daddy，非常可愛。
以桃紅色西裝打扮Fit咗唔少嘅呂方一出場就連唱多首經典情歌，事後佢接受訪問時，就話除咗服裝可以巧妙遮咗啲肚腩之外，加上每日緊密綵排就令自己減磅唔少喇。除咗情歌之外，佢又將《養你一世》呢首歌送俾台下嘅心肝寶貝乖女，加上屏幕播出嘅父女生活照，真係溫馨到不得了呀。
為人父之後一講起囡囡就眉開眼笑嘅佢，就話太太報告兩歲幾嘅囡囡一直跟住音樂舞動小手， 仲話小朋友似乎都有啲音樂天份咁話。
至於呢晚擔任嘉賓嘅除咗 黃凱芹 之外，仲有 杜德偉 ，不過略為可惜嘅就係佢同Alex未有同台合唱，呂方就話多年老友上台幫手唱咩歌都冇所謂，下次表演再補返咁話呀。
網民點睇？
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