呂方上海獲頒最愛金曲獎 許美靜張楝樑經典歌掀集團回憶

無線娛樂新聞台報導：呂方日前現身上海一個音樂頒獎典禮，獲頒「最愛金曲獎」，即場獻唱多首經典歌曲贈興，令觀眾聽得陶醉。呂方籌備明年在上海開演唱會，正在準備歌單，仲話記得上次2016年喺上海開騷時，唱咗好多普通話歌曲及30年代的老歌，之後歌迷反問點解唔唱廣東歌，所以為咗滿足粉絲要求，呂方今次會獻上自己嘅粵語歌同陳百強嘅歌曲帶畀觀眾。