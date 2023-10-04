呂方上海獲頒最愛金曲獎 許美靜張楝樑經典歌掀集團回憶
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無線娛樂新聞台報導：呂方日前現身上海一個音樂頒獎典禮，獲頒「最愛金曲獎」，即場獻唱多首經典歌曲贈興，令觀眾聽得陶醉。呂方籌備明年在上海開演唱會，正在準備歌單，仲話記得上次2016年喺上海開騷時，唱咗好多普通話歌曲及30年代的老歌，之後歌迷反問點解唔唱廣東歌，所以為咗滿足粉絲要求，呂方今次會獻上自己嘅粵語歌同陳百強嘅歌曲帶畀觀眾。
同樣獲獎嘅歌手仲有許美靜、張楝樑、林志炫等，幾位都送上曾經嘅飲歌，感覺依然，迅即勾起大眾青春回憶。而黃大煒就展現鐵漢柔情感覺，佢透露新專輯快將推出，會以情歌作主打。
網民點睇？
呂方正呀
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台