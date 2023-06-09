呂珊被誤傳「死訊」強調身體冇問題 譚嘉荃雙眼面部腫痛仍未康復
對於早前傳出「重病入院離世」傳聞，呂珊強調身體冇問題，為怕朋友擔心，佢只好澄清此事，呂珊年尾將開演唱會，佢之後就要籌備歌衫同揀歌等。
譚嘉荃上月與漢洋開完演唱會，譚嘉荃身體抱恙，嚴重到雙眼同面部腫痛，經過一段時間休養，譚嘉荃目前仍在康復階段，今次係演唱會後首次化妝出席公開活動。同場嘅瑪姬笑指最近跟前輩尹光出合唱Rap歌，歌詞唱出中女嫁唔出心聲！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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