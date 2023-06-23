呂珊 大笪地唱不停丨吳大強入劇組被背對白考起 《中年》歌手跟粉絲近距離互...

大笪地唱不停丨吳大強入劇組被背對白考起 《中年》歌手跟粉絲近距離互…

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：大笪地唱不停丨吳大強入劇組被背對白考起 《中年》歌手跟粉絲近距離互動

一眾《中年好聲音》歌手周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、吳大強、支嚳儀及顏志恒等，呢日現身錄影《大笪地唱不停》獻唱多首經典歌曲，眾人跟粉絲近距離互動，全場氣氛High爆！

吳大強入劇組拍戲坦言有啲緊張，佢要盡量克服講對白「食螺絲」，吳大強透露角色要唱歌，同時跟阿仔吳偉豪有對手戲，龍婷亦有興趣拍劇同做主持工作，呢日有呂珊同蘇韻姿擔任表演嘉賓。

網民點睇？

❤️❤️❤️❤️🙏🤪

中年潮流唔到你唔服。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 