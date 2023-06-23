大笪地唱不停丨吳大強入劇組被背對白考起 《中年》歌手跟粉絲近距離互…
一眾《中年好聲音》歌手周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、吳大強、支嚳儀及顏志恒等，呢日現身錄影《大笪地唱不停》獻唱多首經典歌曲，眾人跟粉絲近距離互動，全場氣氛High爆！
吳大強入劇組拍戲坦言有啲緊張，佢要盡量克服講對白「食螺絲」，吳大強透露角色要唱歌，同時跟阿仔吳偉豪有對手戲，龍婷亦有興趣拍劇同做主持工作，呢日有呂珊同蘇韻姿擔任表演嘉賓。
網民點睇？
❤️❤️❤️❤️🙏🤪
中年潮流唔到你唔服。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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