呂珊相隔六年再喺香港開騷 請煇哥高足徐日勤神改金曲
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無線娛樂新聞台報導：呂珊 相隔六年再喺香港開騷並舉行記招宣布詳情，除咗大晒歌喉讓大家先聽為快，佢更謂今次演唱會最大𧶠點係邀請咗 顧家煇 高足 徐日勤 擔任音樂總監，兩人活動上仲講起大家嘅淵源。
徐日勤話佢哋相識於兒時，不過一直未有機會相認，直至80年代一個電視台搞嘅選秀節目再遇上，徐日勤話：「我最擅長係將一啲經典歌，重新編曲，舊酒新瓶，到時包有驚喜。」聽完呢段說話，呂珊即時放心晒﹐仲好期待明年1月尾嘅兩場演出。
早前呂珊到美加登台，臨時提早行程提早一晚由加拿大過關美國，點知一起身就發現自己過關後幾個鐘頭，同一地點發生致命嘅爆炸意外，呂珊再次講返呢次同死神擦身而過嘅經驗，佢都心有餘悸。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台