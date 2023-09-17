呂良偉兄弟現身慈善晚宴 將與華仔霆鋒開拍全新電影
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無線娛樂新聞台報導：呂良偉 呢日同早前參加《中年好聲音2》選拔嘅細佬 呂良國 一齊現身一個慈善晚宴，「丁力」呂哥仲開金口獻唱《上海灘》，更捐出6位數予香港癌症基金作慈善之用。呂哥仲話自己身為《上海灘》演員，主題曲更加早已風行海外，更有唔同語言版本，自己亦受益唔少，所以呢晚就選唱呢首對自己咁有意義嘅歌喇。
呂哥又提到好快就會同 劉德華 謝霆鋒 許冠文 同 方平 合作全新動作電影，仲話有唔少動作場面要應付呀。而同 甄子丹 一家一向關係非常緊密嘅呂哥，對世侄女 甄濟如 正式出道成歌手，就大讚Jasmine非常乖女，亦忘我醉心表演，仲話下次演出全家都一定會出席支持呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台