呂良偉兄弟現身慈善晚宴 將與華仔霆鋒開拍全新電影

無線娛樂新聞台報導：呂良偉 呢日同早前參加《中年好聲音2》選拔嘅細佬 呂良國 一齊現身一個慈善晚宴，「丁力」呂哥仲開金口獻唱《上海灘》，更捐出6位數予香港癌症基金作慈善之用。呂哥仲話自己身為《上海灘》演員，主題曲更加早已風行海外，更有唔同語言版本，自己亦受益唔少，所以呢晚就選唱呢首對自己咁有意義嘅歌喇。