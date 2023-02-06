告五人4月登小巨蛋 網上留言求星爺親臨

無線娛樂新聞台報導：台灣樂團 告五人 4月就會首次踏上小巨蛋舞台展開佢哋嘅第一次巡迴演出，呢日佢哋就現身宣傳，順便公佈售票嘅細節喇。早前佢哋嘅表演曾經有歌迷借機會求婚，而拍拖多年嘅成員 犬青 同 雲安 ，一聽到記者朋友問有冇計劃喺舞台上求婚，就即刻耍手兼擰頭喇。