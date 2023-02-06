告五人4月登小巨蛋 網上留言求星爺親臨

告五人4月登小巨蛋 網上留言求星爺親臨

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：台灣樂團 告五人 4月就會首次踏上小巨蛋舞台展開佢哋嘅第一次巡迴演出，呢日佢哋就現身宣傳，順便公佈售票嘅細節喇。早前佢哋嘅表演曾經有歌迷借機會求婚，而拍拖多年嘅成員 犬青 同 雲安 ，一聽到記者朋友問有冇計劃喺舞台上求婚，就即刻耍手兼擰頭喇。

雲安仲話佢哋呢一對都係比較怕醜內斂，又話如果有好消息的話一定會同大家報喜呀。雖然婚事未有計劃，不過犬青嘅生日雲安就一早已經安排妥當，餐廳禮物都已經搞掂晒喇。

2月嚟到，就代表有情人嘅各位要盡快做準備喇，而佢哋亦都話到時會有禮物送俾一眾歌迷。而 哲謙 被問到成日擔任電燈膽會唔會羨慕時，佢就話自己玩樂器已經自得其樂，仲搞笑話樂器就係自己嘅後宮佳麗呀。

佢哋又話首次攻蛋，希望會場會有遊樂場嘅感覺，佢哋早前仲喺星爺周星馳嘅社交平台留言，希望到時會有機會請得郁星爺大駕嚟欣賞咁話呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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