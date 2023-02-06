告五人4月登小巨蛋 網上留言求星爺親臨
雲安仲話佢哋呢一對都係比較怕醜內斂，又話如果有好消息的話一定會同大家報喜呀。雖然婚事未有計劃，不過犬青嘅生日雲安就一早已經安排妥當，餐廳禮物都已經搞掂晒喇。
2月嚟到，就代表有情人嘅各位要盡快做準備喇，而佢哋亦都話到時會有禮物送俾一眾歌迷。而 哲謙 被問到成日擔任電燈膽會唔會羨慕時，佢就話自己玩樂器已經自得其樂，仲搞笑話樂器就係自己嘅後宮佳麗呀。
佢哋又話首次攻蛋，希望會場會有遊樂場嘅感覺，佢哋早前仲喺星爺周星馳嘅社交平台留言，希望到時會有機會請得郁星爺大駕嚟欣賞咁話呀。
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