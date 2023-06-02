告別演唱會 温拿樂隊成立50載拍紀念音樂特輯 譚詠麟回想首踏足紅館感觸良多

温拿樂隊成立50載拍紀念音樂特輯 譚詠麟回想首踏足紅館感觸良多

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：校長譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、葉智強及陳友組成嘅温拿樂隊，今年成立50周年，早前宣佈將於8月喺紅館舉行演唱會，同一班陪伴佢哋長大嘅歌迷正式告別前，開騷前温拿先為TVB拍攝音樂特輯分享50年友情歲月。

「校長」契仔關楚耀亦現身一齊合唱《朋友》，温拿歷年來金曲陪伴不少港人成長，唱盡香港幾代人心聲，彭健新相信演唱會歌單必定勾起大家回憶，佢哋會盡力做好告別演唱會，譚詠麟回想首次踏足紅館感觸良多，希望以好玩Party形式與歌迷創造美好回憶。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友劉德華Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 