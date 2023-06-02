温拿樂隊成立50載拍紀念音樂特輯 譚詠麟回想首踏足紅館感觸良多

無線娛樂新聞台報導：校長譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、葉智強及陳友組成嘅温拿樂隊，今年成立50周年，早前宣佈將於8月喺紅館舉行演唱會，同一班陪伴佢哋長大嘅歌迷正式告別前，開騷前温拿先為TVB拍攝音樂特輯分享50年友情歲月。