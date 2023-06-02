温拿樂隊成立50載拍紀念音樂特輯 譚詠麟回想首踏足紅館感觸良多
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無線娛樂新聞台報導：校長譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、葉智強及陳友組成嘅温拿樂隊，今年成立50周年，早前宣佈將於8月喺紅館舉行演唱會，同一班陪伴佢哋長大嘅歌迷正式告別前，開騷前温拿先為TVB拍攝音樂特輯分享50年友情歲月。
「校長」契仔關楚耀亦現身一齊合唱《朋友》，温拿歷年來金曲陪伴不少港人成長，唱盡香港幾代人心聲，彭健新相信演唱會歌單必定勾起大家回憶，佢哋會盡力做好告別演唱會，譚詠麟回想首次踏足紅館感觸良多，希望以好玩Party形式與歌迷創造美好回憶。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、劉德華、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台