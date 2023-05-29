周六聊Teen谷｜校服Look上陣分享最新資訊 年青主持轉眼熟絡成老友…
陳星妤 王菲 同 陳懿德 早前開始為資訊節目《周六聊Teen谷》擔任主持，一身學生裝校服上陣嘅佢哋青春爆燈，仲會分享時下最關心嘅流行話題，不過平時講八卦同扮靚心得為主嘅佢哋，今次就要做定唔少功夫先可以開始錄影喇。
因為話題日新月異，佢哋都要緊貼住網上最新情報，佢哋就更加要上網搵多啲資訊同大家分享喇。雖然大家都係入行冇耐，不過呢日就爭住做後輩，而年青人熟絡就話咁易，轉眼就已經Friend過打Band笑到肚痛喇。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、劉德華、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！