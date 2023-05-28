周六聊Teen谷｜同屆姊妹重聚乜都傾一餐 陳星妤化身KK求關注
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無線娛樂新聞台報導：由 陳星妤 同 陳懿德 主持嘅 mytv super 節目《周六聊Teen谷》呢集邀請咗佢哋參選港姐時嘅同屆姊妹 梁凱晴 擔任嘉賓，呢次組成一個墟仲著晒校服現身，青春到不得了，但係佢哋就話唔係傾偈咁簡單，事前都有好多功夫要準備，仲話美腿非常受罪架喎。
喺《一舞傾城》扮演KK盡收觀眾注目嘅Yvette，出親街都被稱呼佢做KK，佢就話好大謝大家支持同大家嘅包容，佢仲話自己都頂唔住自己同 關楚耀 睇戲嘅一場，如果有機會可以重拍就好喇咁話。
呢日佢仲KK上身，呼籲大家支持佢哋嘅節目，如果收視好就會有福利咁話呀。
網民點睇？
德德🤩😘😘🤩🤩😍😍
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台