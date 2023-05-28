周六聊Teen谷｜同屆姊妹重聚乜都傾一餐 陳星妤化身KK求關注

無線娛樂新聞台報導：由 陳星妤 同 陳懿德 主持嘅 mytv super 節目《周六聊Teen谷》呢集邀請咗佢哋參選港姐時嘅同屆姊妹 梁凱晴 擔任嘉賓，呢次組成一個墟仲著晒校服現身，青春到不得了，但係佢哋就話唔係傾偈咁簡單，事前都有好多功夫要準備，仲話美腿非常受罪架喎。