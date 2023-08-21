周冬雨與緋聞男友劉昊然現身電影宣傳 導演陳哲藝親解新片尺度問題
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無線娛樂新聞台報導：周冬雨同細5歲男星劉昊然近期屢傳緋聞，但係雙方至今都未有回應。兩人呢日同屈楚蕭、陳哲藝導演等出席新片宣傳。
戲中飾演導遊嘅周冬雨，為咗演好呢個角色特登去報名參加旅行團嚟偷師，喺活動上就被司儀即場考牌，要佢用導遊身份嚟介紹旅行打卡點。周冬雨同緋聞男友劉昊然喺戲中有3場大尺度演出，令唔少人質疑佢哋係戲假情真，導演陳哲藝角色嘅情緒都係因為個角色而去設計，所以拍攝時冇諗尺度問題，亦唔存在特登去挑戰尺度問題。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台