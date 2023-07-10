周吉佩曝新歌快將推出心急難耐 蔡一智舉家歐遊放暑假充電
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無線娛樂新聞台報導：周吉佩 蔡一智 毛舜筠 同 樂易玲 等呢日齊齊現身一個活動，吉吉呢日更加擔任表演嘉賓，喺現場自彈自唱，佢仲話非常享受為大家表演，更加為參加《中年好聲音2》嘅朋友俾咗啲貼士，叫大家記住唔好輕易放棄呀。
即將推出新歌嘅佢，又話心情越來越緊張，想快啲同大家分享呀。而一家齊齊到場嘅阿智，原來撞正囝囝正日生日，不過佢就話一定要同時同媽咪慶祝，紀念分娩嘅辛苦，仲話一家好快就會齊齊去旅行歐遊，之後就要緊接準備新一站巡迴演出喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台