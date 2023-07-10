周吉佩曝新歌快將推出心急難耐 蔡一智舉家歐遊放暑假充電

無線娛樂新聞台報導：周吉佩 蔡一智 毛舜筠 同 樂易玲 等呢日齊齊現身一個活動，吉吉呢日更加擔任表演嘉賓，喺現場自彈自唱，佢仲話非常享受為大家表演，更加為參加《中年好聲音2》嘅朋友俾咗啲貼士，叫大家記住唔好輕易放棄呀。