周吉佩新歌取景意外重返當年 MV拍攝突加床戲嚇壞超尷尬

周吉佩新歌取景意外重返當年 MV拍攝突加床戲嚇壞超尷尬

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：周吉佩 講述自己追夢歷程嘅新歌《你是我唯一的》早前已經推出，呢日拍攝MV時，就提到新歌以一直支持自己嘅家人歌迷仲有最重要嘅太太不離不棄，不過MV當中要同扮演太太嘅女演員同床共枕，就令自己非常尷尬喇。

吉吉仲話去到現場先知有呢場「床戲」，導演加戲就搞到吉吉擔心太太會詐形喇。相隔十幾年之後再次拍攝個人MV，吉吉仲意外重返當年拍攝首張EP嘅同一個場景取景，仲影相對比2008年同現今自己嘅分別呀。

網民點睇？

吉吉 加油💪🏻

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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