周吉佩新歌取景意外重返當年 MV拍攝突加床戲嚇壞超尷尬

無線娛樂新聞台報導：周吉佩 講述自己追夢歷程嘅新歌《你是我唯一的》早前已經推出，呢日拍攝MV時，就提到新歌以一直支持自己嘅家人歌迷仲有最重要嘅太太不離不棄，不過MV當中要同扮演太太嘅女演員同床共枕，就令自己非常尷尬喇。