周吉佩首次衝出香港赴韓參加音樂節獻唱 「吉S粉」陪飛見證難忘時刻…
廣告
無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音》冠軍周吉佩呢日現身機場準備出發去韓國，參加當地電視台舉行嘅音樂節演出，第一次衝出香港，吉吉心情好興奮，可以以香港代表嘅身分跟唔同地方歌手做音樂交流，的確獲益良多，吉吉認為係成就解鎖！
難得去到韓國，吉吉入郷隨俗學一、兩句韓文傍身，就係「你好」同「我愛你」，實行冧爆粉絲，不過吉吉謙虛話自己未夠班喺韓國出道，但自己眼細細同典型韓國男仔有啲相似，可以扮吓韓仔咁話！
呢日喺機場仲見到一班「吉S粉」現身，原來佢哋唔只嚟送機，仲陪吉吉一齊出發，追星追到去韓國！難怪吉吉都好感動粉絲咁支持自己，所以已經約好喺韓國要請佢哋食餐飯，感覺好似同班老友去旅行咁開心！
網民點睇？
支持🍊🍊開心和🍊🍊一起’去韓國
恭喜吉吉🎉🎉🎉❤❤❤
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？
《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
《中年好聲音夢想成真演唱會》售票優惠？
無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，售票詳情及優惠請即看：演唱會售票詳情
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台