周吉佩首次衝出香港赴韓參加音樂節獻唱 「吉S粉」陪飛見證難忘時刻...

無線娛樂新聞台報導：《中年好聲音》冠軍周吉佩呢日現身機場準備出發去韓國，參加當地電視台舉行嘅音樂節演出，第一次衝出香港，吉吉心情好興奮，可以以香港代表嘅身分跟唔同地方歌手做音樂交流，的確獲益良多，吉吉認為係成就解鎖！