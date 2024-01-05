Home即是識丨曹敏寶笑周吉佩欲獨攬獎金 魏嘉信自爆家中盞燈壞足成年…
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無線娛樂新聞台報導：周吉佩（吉吉）、曹敏寶、支嚳儀及魏嘉信呢日作客有獎問答遊戲《Home即是識》擔任嘉賓，鬥吓家居知識，曹敏寶笑老友吉吉想獨攬獎金。
講到平時做家務，吉吉自封家務擔當，平時喺屋企鍾意洗碗，洗得乾淨就覺得好治療，而魏嘉信則自爆家中盞燈壞足成年，好友曹敏寶聞言即笑指律師唔係乜到叻。
支嚳儀就最擅長將家居物件整齊分類，有時拍完嘢好攰，支嚳儀仍堅持敷住面膜執屋，吉吉讚支嚳儀呢個係好習慣，方便隨時搵到嘢。
網民點睇？
好多人都知道，🍊🍊係一個超級暖男啦愛妻號❤❤ 仲係一個落手落腳都好爸爸👨
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台