周吉佩一家聯同粉絲行善 獲三項入圍已心滿意足

無線娛樂新聞台報導：今年事業上大豐收嘅 周吉佩 ，襯住聖誕佳節嚟臨，同理一班吉士粉組成義工隊，去到社區中心探訪長者同殘疾人士，吉吉仲聯同一班小朋友獻唱助慶。咁有意義嘅活動，吉吉當然帶埋太太同仔女一齊參與，乘機灌輸作人為樂嘅精神，佢仲話一對仔女事前好開心同雀躍。