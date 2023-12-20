周吉佩一家聯同粉絲行善 獲三項入圍已心滿意足
廣告
無線娛樂新聞台報導：今年事業上大豐收嘅 周吉佩 ，襯住聖誕佳節嚟臨，同理一班吉士粉組成義工隊，去到社區中心探訪長者同殘疾人士，吉吉仲聯同一班小朋友獻唱助慶。咁有意義嘅活動，吉吉當然帶埋太太同仔女一齊參與，乘機灌輸作人為樂嘅精神，佢仲話一對仔女事前好開心同雀躍。
最近忙於擴充音樂學校，吉吉透露嚟緊一月就會正式開幕，仲話將原本嘅音樂學校變成音樂中心，最主要係想希望幫到更多人追夢，佢亦開始物色兩屆《中年好聲音》嘅參賽者擔任導師，有啲已經約咗傾偈，詳情遲啲先公布。
日前宣佈《萬千星輝頒獎典禮2023》入圍名單，吉吉就先後獲得《飛躍進步男藝員》、《最佳男主持》同《最佳電視歌曲》三項提名，吉吉就話自己未有拉票，一切順其自然，仲話三項入圍已經好滿意覺得有交代，自問獎項仲未有能力獲得。話雖如此，吉吉身邊都有好多支持者，佢話《中年好聲音》嘅團隊都話會投佢一票，所以令佢對《飛躍進步男藝員》獎有少少信心。
網民點睇？
支持吉吉❤
支持吉吉😍😍
吉吉加油、支持你㗎🥰🥰💪
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？
《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
《中年好聲音夢想成真演唱會》售票優惠？
無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，售票詳情及優惠請即看：演唱會售票詳情
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台