周吉佩與粉絲老人院行善 視出新歌為最佳生日禮物

無線娛樂新聞台報導：周吉佩呢日聯同三十幾位吉S粉到老人院探訪老友記，太太黃彥欣Louise都有現身，原來在場唔少老友記都係吉吉嘅粉絲，吉吉除咗教大家做啲簡單嘅伸展運動，當然唔少得唱歌表演。吉吉都話終於願望成真，可以帶埋一班粉絲做善事回饋社會。講到一班老友記都鍾意佢，佢就話有賴《中年好聲音》，因為好多老友記都有追看。