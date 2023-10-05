周吉佩與粉絲老人院行善 視出新歌為最佳生日禮物
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無線娛樂新聞台報導：周吉佩呢日聯同三十幾位吉S粉到老人院探訪老友記，太太黃彥欣Louise都有現身，原來在場唔少老友記都係吉吉嘅粉絲，吉吉除咗教大家做啲簡單嘅伸展運動，當然唔少得唱歌表演。吉吉都話終於願望成真，可以帶埋一班粉絲做善事回饋社會。講到一班老友記都鍾意佢，佢就話有賴《中年好聲音》，因為好多老友記都有追看。
嚟梗10月8號係吉吉嘅37歲生日，佢話自己嘅生日願望已經達成，因為其中一個係行善，而另一個就係10月5號推出新歌《你是我唯一的》，佢話出歌係自己最好嘅生日禮物，日前睇咗新歌預告片嘅時候，佢話自己都忍唔住喊咗出嚟，因為心底有好多情感突然湧然出嚟。
奪得《中年好聲音》冠軍之後，吉吉嘅工作一直忙到無停手，不過身為好爸爸嘅佢，完全無忽略一對仔女，日前襯暑假尾聲時，就同太太帶咗佢哋北上兩日一夜，到訪動物園玩。
網民點睇？
吉吉十分好人🍊🍊🥰😍🧡🧡又有愛心
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台