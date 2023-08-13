《好聲音》應邀睇首映藉機二人世界 楊政樺夫婦拍拖出席享受拍拖時光…
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無線娛樂新聞台報導：《好聲音》應邀睇首映藉機二人世界 楊政樺夫婦拍拖出席享受拍拖時光
周吉佩 吳大強 顏志恆 魏嘉信 仲有 楊政樺 兩公婆，呢日齊齊現身一套電影首映禮，而Bill哥哥同吉吉就話係要捧偶像場喇。佢哋仲話呢日係代太座老婆大人到場欣賞佢哋偶像嘅新作，因為兩位太太分別係李秉憲同朴敍俊嘅Fans嚟喎。
魏嘉信同Benson就話呢次帶埋太太拍拖睇戲，仲話過往甚少呢啲機會可以二人世界喎。不過身為父母嘅佢哋，就要出盡法寶先可以甩到身喇。
楊政樺同沈可欣平時一向都愛，呢日照樣撇甩小朋友拍拖睇戲，佢哋就話非常難得喇，啱啱一家大細去完大馬旅行嘅佢哋，仲話兩個小朋友開心到不得了胃口大開，而下個月仲約埋十幾個同學家庭齊齊出發，夠晒熱鬧呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台